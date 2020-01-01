+38 (044) 247 40 40
пн—чт
8:30—17:30
пт
8:30—16:15
перерва
12:30—13:15
Детальніше
Особистий кабінет
Про ГіОЦ
Коротка історія ГіОЦ
Керівництво
Наша діяльність
Медіа
Тендерні закупівлі
Інформація про ГіОЦ
Вакансії
Споживачу
Корисні посилання та партнери
Інформація щодо неякісно наданих послуг
Особистий кабінет
Пропозиція для ЖБК/ОСББ
Розрахунок тарифів
Новини
Правові документи
Тарифи за житлово-комунальні послуги
Пільги
Субсидії
Постанови КМУ
Кодекси
Закони
Накази
Розпорядження КМДА
Розрахунок тарифів на послуги з утримання будинків
Розрахунок заробітної плати
Про ОСББ
Інше
Онлайн довідка
Часті питання
Часті питання щодо "Особистого кабінету"
Угоди користувача сайту
Masterpass
Популярні запитання про талони на паркування
Контакти
Графік роботи
Телефони та е-пошта
Адреса
Зворотній зв'язок
Форум
Онлайн-калькулятор
Орієнтовний онлайн розрахунок субсидій
Розрахунок за показаннями квартирних приладів обліку
ГіОЦ
/
Особистий кабінет
Сплачуйте житлово-комунальні послуги
— Швидко
— Без черг
— Безпечно
— Обирайте зручний спосіб
Увiйти
або
зареєструватися
Миттєвi платежi
Перекази з карти на карту
Поповнення рахунку
на мобільному
Cплачуйте штрафи ДАІ
Сплата за дитячий садок
Платежі до Київобленерго
Платежі до Київтранспарксервіс
Проїзд у транспорті
Наші партнери
Сайт Київської міської державної адміністрації
«Ваш будинок»
Комунальний концерн «Центр Комунального Сервісу»
Корисні посилання
Номери екстрених, аварійних та довідково-інформаційних служб
Районні в місті Києві державні адміністрації
Департамент житлово-комунальної інфраструктури
Департамент соціальної політики
Ми приймаємо до сплати